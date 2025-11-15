Le hockey des Canadiens

Les Canadiens (22 points) affrontent les Bruins (22 points) dans un match pour la première place de la division Atlantique.

C'est la première de quatre rencontres cette saison entre les Canadiens et les Bruins de Boston. Le CH cherche à se relever de deux défaites consécutives (et douloureuses) contre les Kings et les Stars.

Alex Newhook est le plus durement touché. Il s'est fracturé la cheville droite jeudi soir et a subi une opération. Il aura besoin de quatre mois de convalescence, ce qui repousse son retour à la mi-mars.

Kaiden Guhle a été opéré jeudi à New York pour une déchirure à un muscle adducteur. Il sera absent de 8 à 10 semaines, le menant jusqu'à la pause olympique.

Jared Davidson a été rappelé du Rocket de Laval pour pallier l'absence de Newhook. Il fera ses débuts en LNH ce soir.

L'entraîneur Martin St-Louis a remanié les trios.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston, présenté par Martin McGuire et Dany Dubé, samedi soir.