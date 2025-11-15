Grève de la STM évitée

Le métro et le service d'autobus de la STM seront finalement en activité au cours de la fin de semaine, alors qu'une entente de principe conclue vendredi soir a permis d'éviter une grève des chauffeurs qui aurait causé l'arrêt entier des services samedi et dimanche.

