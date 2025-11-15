Grève de la STM évitée

Le métro et le service d'autobus de la STM seront finalement en activité au cours de la fin de semaine, alors qu'une entente de principe conclue vendredi soir a permis d'éviter une grève des chauffeurs qui aurait causé l'arrêt entier des services samedi et dimanche.
Écoutez Christian Dufour saisir l'occasion pour discuter de ce qu'il considère comme un abus des syndicats, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Je n'ai pas le goût de féliciter les syndicats. Je n'ai pas le goût de féliciter les preneurs d'otages. Cette grève-là, ça a été un révélateur de quelque chose de profond. Ça a rendu beaucoup de Québécois antisyndicaux. À Montréal, c'est le monde ordinaire qui a été affecté par la grève de métro, à plusieurs reprises, dans une culture québécoise qui, en général, est très favorable aux syndicats. Je trouve que ça a été un révélateur.»