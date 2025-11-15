Sortie publique de l'ordre professionnel jeudi

Le barreau, qui se prononce rarement sur les décisions politiques de façon publique, a décidé de dénoncer jeudi le gouvernement Legault et l’État de Droit fragilisé du Québec.
«Je te jure que j'ai rarement vu ça dans ma vie. Le barreau dit que tout ce que fait le gouvernement du Québec ou presque depuis les dernières semaines, c'est excessivement dangereux. Et le bâtonnier s'inquiète au plus profond de son être. C'est parce qu'on est en train de s'américaniser tranquillement, pas vite avec ce qui se passe aux États-Unis.»