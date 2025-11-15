 Aller au contenu
Justice et faits divers
Sortie publique de l'ordre professionnel jeudi

Le barreau dénonce le gouvernement : «J'ai rarement vu ça dans ma vie»

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 novembre 2025 09:55

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le barreau dénonce le gouvernement : «J'ai rarement vu ça dans ma vie»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le barreau, qui se prononce rarement sur les décisions politiques de façon publique, a décidé de dénoncer jeudi le gouvernement Legault et l’État de Droit fragilisé du Québec. 

Écoutez Frédéric Bérard en discuter samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.

«Je te jure que j'ai rarement vu ça dans ma vie. Le barreau dit que tout ce que fait le gouvernement du Québec ou presque depuis les dernières semaines, c'est excessivement dangereux. Et le bâtonnier s'inquiète au plus profond de son être. C'est parce qu'on est en train de s'américaniser tranquillement, pas vite avec ce qui se passe aux États-Unis.»

Frédéric Bérard

Vous aimerez aussi

Une nuit de violence dans le quartier d'Hochelaga
Lagacé le matin
Une nuit de violence dans le quartier d'Hochelaga
0:00
5:14
«Je n'ai pas le goût de féliciter les preneurs d'otages»
Signé Lévesque
«Je n'ai pas le goût de féliciter les preneurs d'otages»
0:00
9:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Je n'ai pas le goût de féliciter les preneurs d'otages»
Rattrapage
Grève de la STM évitée
«Je n'ai pas le goût de féliciter les preneurs d'otages»
Importante chute des revenus du cinéma au box-office nord-américain
Rattrapage
Chronique culturelle
Importante chute des revenus du cinéma au box-office nord-américain
Consignaction face à quelques difficultés à Québec
Rattrapage
Signé Lévesque
Consignaction face à quelques difficultés à Québec
Il y a 75 ans, une bombe était larguée à Saint-André-de-Kamouraska
Rattrapage
Chronique historique
Il y a 75 ans, une bombe était larguée à Saint-André-de-Kamouraska
Contempler l’abîme : le 9e album de Vulgaires Machins
Rattrapage
Chronique musicale
Contempler l’abîme : le 9e album de Vulgaires Machins
«Il va falloir que le Canadien joue un match avec des émotions ce soir»
Rattrapage
Rencontre avec les Bruins au Centre Bell
«Il va falloir que le Canadien joue un match avec des émotions ce soir»
La SPCA souhaite l'aide de la population pour sauver les écureuils!
Rattrapage
Signé Lévesque
La SPCA souhaite l'aide de la population pour sauver les écureuils!
9e album de Vincent Vallières : «Beaucoup plus de vulnérabilité et d'émotion»
Rattrapage
Chronique culturelle
9e album de Vincent Vallières : «Beaucoup plus de vulnérabilité et d'émotion»
Évelyne Beaudin éventuellement candidate pour le PQ?
Rattrapage
Tour du Québec
Évelyne Beaudin éventuellement candidate pour le PQ?
Le film « La Florida » a droit à une adaptation théâtrale
Rattrapage
Chronique culturelle
Le film « La Florida » a droit à une adaptation théâtrale
Quelles sont les conséquences du speed watching?
Rattrapage
Réseaux sociaux
Quelles sont les conséquences du speed watching?
«Ce sont les pressions qui font qu'à un moment donné, il y a un règlement»
Rattrapage
Entente de principe avec les chauffeurs de la STM
«Ce sont les pressions qui font qu'à un moment donné, il y a un règlement»
«Trump est l'artisan de ce scandale parce qu'il ne veut rien publier»
Rattrapage
Affaire Epstein et troubles chez les républicains
«Trump est l'artisan de ce scandale parce qu'il ne veut rien publier»
Un spectacle des Cowboys fringants présenté au cinéma
Rattrapage
Chronique culturelle
Un spectacle des Cowboys fringants présenté au cinéma