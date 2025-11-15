Chronique culturelle

Une captation d'un spectacle des Cowboys fringants qui s'est déroulé à Québec en 2023 est maintenant présentée dans les salles de cinéma.

Écoutez Stéphane Leclair discuter samedi, avec Denis Lévesque, du groupe et de son chanteur Karl Tremblay, qui nous a quitté il y a maintenant deux ans, en raison d'un cancer.