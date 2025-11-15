Chronique culturelle

Une captation d'un spectacle des Cowboys fringants qui s'est déroulé à Québec en 2023 est maintenant présentée dans les salles de cinéma.
Écoutez Stéphane Leclair discuter samedi, avec Denis Lévesque, du groupe et de son chanteur Karl Tremblay, qui nous a quitté il y a maintenant deux ans, en raison d'un cancer.
«Premièrement, c'est filmé de main de maître. Mais c'est surtout d'abord et avant tout le plaisir de passer 1 h 50 avec Karl Tremblay. Il avait 47 ans. Et à ce spectacle là au Centre Vidéotron, on savait, nous, le public, qu'il était malade.»