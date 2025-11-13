 Aller au contenu
Hockey
Un revers cuisant par jeu blanc

«Ce n'est pas le fun de se faire laver de même à la maison» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

le 13 novembre 2025

«Ce n'est pas le fun de se faire laver de même à la maison» -Martin St-Louis
Les Canadiens ont passé une longue soirée à domicile. / PC/Christinne Muschi

Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

Les sujets abordés par St-Louis

  • Alex Newhook est toujours sous évaluation;
  • «Ce n'est pas le fun de se faire laver de même à la maison»;
  • L'entraîneur estime que son club n'a pas été aussi mauvais que le score l'indique;
  • Depuis quelques rencontres, le niveau d'exécution est à la baisse;
  • La confiance se bâtit bien avant le début du match;
  • St-Louis n'est pas inquiet du niveau de confiance de ses gardiens.

