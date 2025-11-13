Un revers cuisant par jeu blanc

Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.
Les sujets abordés par St-Louis
- Alex Newhook est toujours sous évaluation;
- «Ce n'est pas le fun de se faire laver de même à la maison»;
- L'entraîneur estime que son club n'a pas été aussi mauvais que le score l'indique;
- Depuis quelques rencontres, le niveau d'exécution est à la baisse;
- La confiance se bâtit bien avant le début du match;
- St-Louis n'est pas inquiet du niveau de confiance de ses gardiens.