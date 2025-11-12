La neige qui s'est accumulée au cours des derniers jours dans plusieurs régions du Québec n'est pas là pour rester. Les températures plus chaudes attendues cette semaine et la pluie qui touchera le sud du Québec devraient faire fondre les traces de la première bordée de l'année.

Des flocons pourraient encore tomber en fin de semaine à Montréal alors qu'un cocktail météo est attendu avec de la neige, de la pluie et du verglas.

Écoutez le météorologue Gilles Brien faire le point sur les prévisions attendues pour les prochains jours, mercredi, à Lagacé le matin.

