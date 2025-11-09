Livre Cent ans d’histoire

Le 20 octobre dernier, l'écrivaine et journaliste Janette Bertrand a dévoilé son nouvel ouvrage Cent ans d’histoire : vous m’avez raconté le Québec, qu'elle a rédigé en compagnie de l’historien Laurent Turcot.

Pour pondre ce livre qui brosse le portrait de l'histoire du Québec, l'autrice s'est inspirée des nombreuses autobiographies qu'elle a reçues de la part de personnes âgées auxquelles elle souhaitait rendre hommage.

Écoutez Denis Lévesque, qui a eu l'occasion de discuter avec Janette Bertrand, présenter l'intégralité de cet entretien, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.