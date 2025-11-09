Livre Cent ans d’histoire

Le 20 octobre dernier, l'écrivaine et journaliste Janette Bertrand a dévoilé son nouvel ouvrage Cent ans d’histoire : vous m’avez raconté le Québec, qu'elle a rédigé en compagnie de l’historien Laurent Turcot.
Pour pondre ce livre qui brosse le portrait de l'histoire du Québec, l'autrice s'est inspirée des nombreuses autobiographies qu'elle a reçues de la part de personnes âgées auxquelles elle souhaitait rendre hommage.
«Je lisais les autobiographies et je me disais : c'est nous autres ça, les Canadiens français! C'est notre histoire d'il y a cent ans! Ce qu'on oublie, c'est que nos parents étaient dans la grande noirceur avec la religion, l'État qui leur commandait de faire des petits, pas d'argent, pas d'instruction. Ces parents-là nous ont décidés que leurs enfants seraient instruits. Les grands-parents, c'est eux qui ont fait ce que nous sommes et on ne les remercie pas assez. On les blâme souvent.»