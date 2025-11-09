Le constitutionnaliste Frédéric Bérard souhaitait profiter de sa chronique du dimanche, pour souligner l'importance du journalisme indépendant dans le contexte politique actuel.
Écoutez sa réflexion sur le sujet au micro de Denis Lévesque.
«Devant ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, les médias traditionnels, souvent, ont peur et dénoncent le fascisme, mais pratiquement du bout des lèvres. Et les trucs les plus intéressants que je vois passer aux États-Unis viennent souvent, de journalistes indépendants. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas chercher un œil qui n'est pas nécessairement celui des médias traditionnels.»