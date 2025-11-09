 Aller au contenu
«Ça permet d'aller chercher un œil différent des médias traditionnels»

par 98.5

0:00
6:35

Entendu dans

Signé Lévesque

le 9 novembre 2025 09:29

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Ça permet d'aller chercher un œil différent des médias traditionnels»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le constitutionnaliste Frédéric Bérard souhaitait profiter de sa chronique du dimanche, pour souligner l'importance du journalisme indépendant dans le contexte politique actuel.

Écoutez sa réflexion sur le sujet au micro de Denis Lévesque.

«Devant ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, les médias traditionnels, souvent, ont peur et dénoncent le fascisme, mais pratiquement du bout des lèvres. Et les trucs les plus intéressants que je vois passer aux États-Unis viennent souvent, de journalistes indépendants. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas chercher un œil qui n'est pas nécessairement celui des médias traditionnels.»

Frédéric Bérard

