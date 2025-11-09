Victoire face au Mammoth de l'Utah

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match face au Mammoth de l'Utah par la marque de 6-2, samedi soir au Centre Bell.
Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque.
«Si vous n’avez pas vu le match, ce n’est pas un match de 6-2. Ça a été serré pendant longtemps. L'Utah a dominé la deuxième période complètement. Ils ont doublé les Canadiens au chapitre des tirs au but. On peut se dire que Samuel Montembeault a été bon.»