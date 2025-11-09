 Aller au contenu
Sports
Victoire face au Mammoth de l'Utah

«On peut se dire que Samuel Montembeault a été bon»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 9 novembre 2025 08:11

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«On peut se dire que Samuel Montembeault a été bon»
Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match face au Mammoth de l'Utah par la marque de 6-2, samedi soir au Centre Bell. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match face au Mammoth de l'Utah par la marque de 6-2, samedi soir au Centre Bell. 

Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque. 

«Si vous n’avez pas vu le match, ce n’est pas un match de 6-2. Ça a été serré pendant longtemps. L'Utah a dominé la deuxième période complètement. Ils ont doublé les Canadiens au chapitre des tirs au but. On peut se dire que Samuel Montembeault a été bon.»

Jean-François Baril

