Hockey
Le hockey des Canadiens

Caufield en feu, victoire «bâtie» et sourires retrouvés au Centre Bell

par 98.5

0:00
22:45

Le hockey des Canadiens

le 8 novembre 2025 22:40

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

Caufield en feu, victoire «bâtie» et sourires retrouvés au Centre Bell
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens ont défait le Mammouth de l'Utah 6-2 au Centre Bell, mettant fin à une courte séquence de deux défaites en prolongation.

Cole Caufield (2 buts, 1 passe) a été le joueur du match, marquant deux fois de son endroit de prédilection, près du poteau.

Les joueurs Alex Newhook et Oliver Kapanen (un but, une passe chacun) ont aussi grandement contribué.

L'entraîneur Martin St-Louis a souligné que la victoire avait été «bâtie», l'équipe ayant démontré patience et rigueur défensive en troisième période.

Le gardien Samuel Montembeault (4e étoile «Cogeco») a été solide (25 arrêts), affichant un langage corporel plus agressif.

Cette victoire a complété un samedi parfait pour les équipes montréalaises, après les victoires des Carabins et des Alouettes.

Écoutez l'après-match, à la suite de la victoire des Canadiens sur le Mammoth, samedi, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Louis Jean. 

