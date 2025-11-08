Le hockey des Canadiens

Les Canadiens ont défait le Mammouth de l'Utah 6-2 au Centre Bell, mettant fin à une courte séquence de deux défaites en prolongation.

Cole Caufield (2 buts, 1 passe) a été le joueur du match, marquant deux fois de son endroit de prédilection, près du poteau.

Les joueurs Alex Newhook et Oliver Kapanen (un but, une passe chacun) ont aussi grandement contribué.

L'entraîneur Martin St-Louis a souligné que la victoire avait été «bâtie», l'équipe ayant démontré patience et rigueur défensive en troisième période.

Le gardien Samuel Montembeault (4e étoile «Cogeco») a été solide (25 arrêts), affichant un langage corporel plus agressif.

Cette victoire a complété un samedi parfait pour les équipes montréalaises, après les victoires des Carabins et des Alouettes.

Écoutez l'après-match, à la suite de la victoire des Canadiens sur le Mammoth, samedi, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Louis Jean.