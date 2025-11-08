Le hockey des Canadiens

Les Canadiens ont vaincu le Mammoth de l'Utah 6-2 au Centre Bell, mettant fin à leur séquence de deux défaites en prolongation.

Le gardien Samuel Montembeault a révélé qu'il s'était fait un challenge personnel après le but accordé en première période.

Vendredi (jour de congé de l'équipe), il a passé plus d'une heure à pratiquer les «passes et le tracking», ce qui lui a permis d'être «plus agressif, plus patient» et de «forcer» les passes en deuxième période.

Ses arrêts cruciaux en deuxième période ont été suivis des buts opportunistes de Cole Caufield (2 buts) et Alex Newhook (1 but, 1 passe), ce qui a placé les Canadiens en avant.

Écoutez le sommaire et les échos de vestiaire, à la suite du match Canadiens-Mammoth, samedi soir, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Louis Jean.