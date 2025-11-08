Le hockey des Canadiens

Le Tricolore a les devants 3-2 sur le Mammoth après deux périodes.

L'analyse du désavantage numérique des Canadiens révèle une surcharge critique: Michael Matheson et Jake Evans sont les joueurs les plus sollicités de la LNH en infériorité numérique.

Cette charge a considérablement augmenté pour d'autres, et ces minutes accrues coïncident avec une baisse d'efficacité.

Dany Dubé craint que cette surutilisation rende les joueurs moins efficaces. Il appelle au développement de nouvelles options, notamment Joe Veleno et potentiellement Zachary Bolduc, afin d'apporter une profondeur nécessaire.

