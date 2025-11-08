 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Surcharge de temps de glace: l'efficacité du désavantage numérique en chute

par 98.5

0:00
8:27

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 8 novembre 2025 21:13

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Surcharge de temps de glace: l'efficacité du désavantage numérique en chute
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Le Tricolore a les devants 3-2 sur le Mammoth après deux périodes. 

L'analyse du désavantage numérique des Canadiens révèle une surcharge critique: Michael Matheson et Jake Evans sont les joueurs les plus sollicités de la LNH en infériorité numérique. 

Cette charge a considérablement augmenté pour d'autres, et ces minutes accrues coïncident avec une baisse d'efficacité. 

Dany Dubé craint que cette surutilisation rende les joueurs moins efficaces. Il appelle au développement de nouvelles options, notamment Joe Veleno et potentiellement Zachary Bolduc, afin d'apporter une profondeur nécessaire.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match Canadiens-Mammoth, samedi soir, avec Martin McGuire. 

