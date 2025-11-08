Le hockey des Canadiens

Après 20 minutes de jeu, la marque est égale 1-1 entre les Canadiens et le Mammoth.

Pendant la Grande mise au jeu de Leucan au Centre Bell, Jacob a partagé son expérience de son passage à l'hôpital pour des traitements contre le cancer et les défis de son retour à une vie normale, notamment à l'école.

Jacob, qui est lui-même un gardien de but, a raconté sa rencontre émouvante avec le gardien des Canadiens, Samuel Montembeault, qui l'a visité à Sainte-Justine.

Il a parlé de son épreuve comme d'un renforcement, lui ayant appris des «valeurs que les autres n'ont pas».

Écoutez le premier entracte du match entre les Canadiens et le Mammoth, alors que Martin McGuire et Dany Dubé reçoivent un invité spécial: le jeune Jacob, survivant de la leucémie et l'un des co-ambassadeurs de la campagne de la Soirée Leucan, samedi soir au Centre Bell.