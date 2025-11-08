Le hockey des Canadiens

 Aller au contenu
«Des larmes, pour moi, c'est pas un signe de faiblesse» -Jean-François Ménard

par 98.5

le 8 novembre 2025 19:20

Martin McGuire
Dany Dubé
Le Mammoth (9-5-0, 18 points) de l'Utah rend visite aux Canadiens (9-3-2, 20 points) de Montréal, samedi soir, au Centre Bell. 

En avant-match, Martin McGuire et Dany Dubé reviennent sur la réaction émotive du gardien Jakub Dobes qui a versé quelques larmes après la défaite contre les Devils jeudi soir. 

Les anciens gardiens Jocelyn Thibault et Marc-André Fleury ont relativisé l'événement, tandis que le psychologue sportif Jean-François Ménard a expliqué que les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais d'une émotion intense à l'intérieur.

L'entraîneur Martin St-Louis a insisté sur l'importance de «gérer les standards» et non le succès, reconnaissant que son équipe apprend à gérer les attentes élevées, admettant aussi qu'il devrait mieux gérer le temps de glace de ses joueurs.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre le Mammoth de l'Utah et les Canadiens de Montréal, samedi au Centre Bell. 

