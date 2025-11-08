Le maire Bruno Marchand a été réélu à la tête de la capitale nationale, dimanche dernier lors des élections municipales.
Écoutez Myriam Ségal faire part de ses constats à la suite du scrutin, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Québec, c'est une monarchie élective. Depuis 1938, on n'a jamais battu un maire sortant. Donc, une fois qu'on a choisi un maire, on le laisse régner jusqu'à son bon plaisir. Mais ce qui est curieux, c'est que les sondages disent que les gens sont majoritairement contre le tramway, mais élisent majoritairement des gens qui sont pour. Il y a comme une espèce de contradiction.»