Hockey
Le commentaire de Dany

Le jeu de puissance à la rescousse des Canadiens

par 98.5 Sports

le 6 novembre 2025 21:04

Le jeu de puissance des Canadiens de Montréal l'a bien servi cette saison.

Et ça continue, vu que le Tricolore est moins efficace à 5 contre 5 depuis plusieurs matchs, comme le souligne Dany Dubé.

