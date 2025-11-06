Le commentaire de Dany

Le jeu de puissance des Canadiens de Montréal l'a bien servi cette saison.
Et ça continue, vu que le Tricolore est moins efficace à 5 contre 5 depuis plusieurs matchs, comme le souligne Dany Dubé.
On l'écoute...
Le jeu de puissance des Canadiens de Montréal l'a bien servi cette saison.
Et ça continue, vu que le Tricolore est moins efficace à 5 contre 5 depuis plusieurs matchs, comme le souligne Dany Dubé.
On l'écoute...
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.