Grève de la STM

Le tribunal administratif a autorisé les employés d'entretien de Société de Transports de Montréal à entrer en grève pour tout le mois de novembre, ce qui affectera le service offert aux usagers.
Écoutez le constitutionnaliste Frédéric Bérard se pencher sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Ce droit de grève, même si c'est un droit fondamental, peut être limité si on considère que le service offert est un service essentiel. Par contre, il faut trouver une espèce d'équilibre. Et l'équilibre, c'est de dire que ce n’est pas tout qui va rentrer dans la notion de service essentiel. Ce n’est pas parce que c'est désagréable, que ce n'est pas pratique, que c'est nécessairement un service essentiel.»