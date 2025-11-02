Chronique judiciaire

Un professeur de karaté a été condamné cette semaine à 20 ans de prison, pour crimes sexuels sur une douzaine d’enfants de 7 à 12 ans.
Écoutez Nicole Gibeault, juge à la retraite, se pencher sur cette sentence plus lourde qu'à l'habitude, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«C'est une sentence pour moi qui a eu un effet choc. Mais tant mieux. Pas nécessairement parce que j'insiste que les gens aient tous des sentences de 20 ans, mais, dans ce qu'on appelle les agressions sexuelles sur des enfants, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Même la Cour suprême dans l'arrêt Friesen avait dit qu'il fallait être plus sévère.»