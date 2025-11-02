Segment J'en reviens pas

L'animateur Denis Lévesque entame son émission Signé Lévesque ce dimanche en sondant les membres de l'équipe sur les éléments de l'actualité qui les ont marqués au cours des derniers jours.
Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril, et Stéphane Leclair partager leur moment J'en reviens pas.
«Moi, c'est l'esprit sportif entre différentes disciplines. J'ai adoré voir Vladimir Guerrero Jr. avec le chandail de Marie-Philip Poulin. Il y a de la chimie au sein des Blue Jays, mais aussi au sein des athlètes de plein de sports différents, puis je trouve ça vraiment beau à voir.»