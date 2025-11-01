 Aller au contenu
Hockey
L'après-match du hockey des Canadiens

«Techniquement, c'était un de mes meilleurs matchs» -Samuel Montembeault

par 98.5

0:00
25:10

«Techniquement, c'était un de mes meilleurs matchs» -Samuel Montembeault
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens ont arraché une victoire de 4 à 3 en prolongation contre les Sénateurs d'Ottawa, prolongeant ainsi leur excellente séquence.

Devant leurs partisans, les joueurs de Martin St-Louis ont démontré leur nouvelle force : la profondeur offensive et la confiance en période de surtemps.

Cole Caufield (1 but, 1 passe) et Nick Suzuki (2 passes) ont été les moteurs offensifs (1re et 2e étoiles). 

Samuel Montembeault a signé sa troisième victoire de la saison, malgré un pourcentage d'arrêts de seulement 82,6 % (14 arrêts sur 17).

Jayden Struble a réglé ses comptes avec Nick Cousins, un combat qualifié de «nécessaire» par les joueurs pour venger une tentative de blessure sur Ivan Demidov en présaison.

Écoutez l'après-match Canadiens-Sénateurs: des entrevues avec Samuel Montembeault et Martin St-Louis, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

