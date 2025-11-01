Le hockey des Canadiens

Les Canadiens ont arraché une victoire aux Sénateurs: Alex Newhook a scellé l'issue 4-3 en prolongation.

Jayden Struble a fait passer un mauvais quart d’heure à Nick Cousins avec ses poings, une réplique pour ce que celui-ci avait fait à Ivan Demidov au Centre Videotron il y a un mois.

Malgré la victoire et la confiance affichée par les joueurs (Nick Suzuki a louangé la profondeur de l'équipe et Alex Newhook a souligné les standards élevés), l'analyste Dany Dubé a critiqué la gestion de rondelle et du match déficientes du Canadien en deuxième et troisième périodes. Il a toutefois salué l'effort défensif du CH.

Écoutez l'après-match de la rencontre des Canadiens et des Sénateurs, ainsi que les échos de vestiaires, avec Martin McGuire et Dany Dubé.