Société
Chronique politique

Loi 2 : «Certaines dispositions rappellent des régimes pas trop chic»

par 98.5

le 1 novembre 2025 09:49

Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le chroniqueur Fréderic Bérard s'est penché plus en détail sur la loi 2 concernant la rémunération des médecins et adoptée sous bâillon récemment. 

Écoutez le constitutionnaliste faire part de ses principaux constats, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Je pense que je n'ai jamais vu des trucs semblables ici au Québec. Il y a des dispositions qui rappellent certains régimes pas trop chic. Le gouvernement Legault s'est arrogé le droit de couper le financement des universités si celles-ci refusent de leur fournir ipso facto les noms de ceux qui critiquent la loi. Ça commence à ressembler à Trump un petit peu aussi. Cette loi-là, je le dis comme chroniqueur, elle est absolument stalinienne, absurde, injuste et arbitraire.»

Fréderic Bérard

