Trump annonce la reprise des essais nucléaires

Le président américain Donald Trump a décidé cette semaine que les États-Unis reprendraient éventuellement les essais nucléaires, arrêtés depuis plusieurs décennies.
Écoutez le spécialiste de la politique américaine Gauillaume Lavoie se pencher sur le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«La réaction à l'international est la même que celle aux États-Unis dans le champ de ceux qui connaissent ça. Il y a une espèce de surprise, de désarroi, de colère, et quelque part, ce n’est pas sans conséquence. Alors pourquoi Trump a dit ça? L'Histoire pourrait s'appeler : mon missile est plus gros que le tien. Et comme message, ça décrédibilise toute l'approche américaine sur la désescalade nucléaire.»