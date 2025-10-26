 Aller au contenu
Politique
Chronique politique

Si le Québec devient indépendant : «Qu'est-ce que tu fais avec Donald?»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 octobre 2025 09:39

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Si le Québec devient indépendant : «Qu'est-ce que tu fais avec Donald?»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, réitère constamment son intention de soumettre les Québécois à un référendum sur la souveraineté s'il est élu au prochain scrutin. 

Mais un Québec indépendant serait-il en mesure de faire face à la situation instable avec les Américains? C'est la question que se pose l'avocat docteur en droit constitutionnel, Frédéric Bérard. 

Écoutez-le aborder le sujet lors de sa chronique politique au micro de Denis Lévesque.

«Dans les faits, le si Québec devient indépendant, toutes les ententes signées par le Canada ne sont pas applicables. Le Québec devra renégocier ses propres ententes. Il y a des affaires qui sont bien sympathiques, par exemple, l'ONU, puis les accords avec l'Union européenne et autres. Mais qu'est-ce que tu fais avec Donald?»

Frédéric Bérard

