Société
Loi spéciale sur la rémunération des médecins

Accès aux soins : «Le patient est le grand oublié»

Accès aux soins : «Le patient est le grand oublié»
La loi spéciale sur la rémunération des médecins, qui a officiellement été adoptée samedi, a soulevé d'importantes réactions et un fort mécontentement de la part de plusieurs médecins.

Le Dr Julio Fernandez, chirurgien orthopédiste et chef du service d’orthopédie du CHUM et titulaire de la Chaire de recherche en Arthrose à l’UdeM, souhaitait toutefois détourner le débat des médecins, pour le centrer davantage sur l'accès aux soins du patient.

«Le patient est le grand oublié dans tout ça. Le système de santé, c'est comme un système solaire. Dans les débats actuels, le soleil, c'est les docteurs parce qu'ils donnent des soins. On devrait peut-être transformer le système solaire pour que les patients deviennent le soleil et on se greffe autour de lui.»

Dr Julio Fernandez

