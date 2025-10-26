La loi spéciale sur la rémunération des médecins, qui a officiellement été adoptée samedi, a soulevé d'importantes réactions et un fort mécontentement de la part de plusieurs médecins.

Le Dr Julio Fernandez, chirurgien orthopédiste et chef du service d’orthopédie du CHUM et titulaire de la Chaire de recherche en Arthrose à l’UdeM, souhaitait toutefois détourner le débat des médecins, pour le centrer davantage sur l'accès aux soins du patient.

Écoutez-le présenter ses pistes de solution pour désengorger le système de santé, dimanche, au micro de Denis Lévesque.