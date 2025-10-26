 Aller au contenu
Société
Publicité de l'Ontario contre les tarifs

Trump annonce de nouveaux droits de douane de 10 % au Canada

par 98.5

0:00
8:10

Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 octobre 2025 07:57

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu’il comptait maintenant imposer de nouveaux droits de douane de 10 % au Canada / Hasnoor Hussain/Pool Photo via AP / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu’il comptait maintenant imposer de nouveaux droits de douane de 10 % au Canada.

Cette nouvelle s'ajoute à la décision du président américain de rompre toutes ses négociations commerciales avec le Canada, à la suite d'une publicité «anti-tarifs» de l’Ontario, mettant en vedette l'ancien président républicain Ronad Reagan.

La publicité vidéo a toutefois été depuis retirée par Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, et son équipe. 

Écoutez Yves Boisvert, chroniqueur à La Presse, en discuter dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

