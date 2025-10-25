Le hockey des Canadiens

Après 30 minutes de jeu à Vancouver, les Canucks mènent 2-1 contre les Canadiens, tandis qu’à Toronto, les Dodgers mènent 1-0 face aux Blue Jays.

Jeremy Filosa est en direct avec Martin McGuire et Dany Dubé pour les faits saillants de match #2 de la Série mondiale.

Pour son commentaire de 2e entracte, Dany Dubé analyse le jeu de Juraj Slafkovsky: supporte-t-il bien le fardeau d'être un premier choix au repêchage?

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match entre les Canadiens et les Canucks, avec Martin McGuire.