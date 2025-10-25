Le hockey des Canadiens

Au Rogers Arena à Vancouver, les Canadiens (6-3-0, 12 points) affrontent les Canucks (4-4-0, 8 points), samedi en fin d'après-midi en Colombie-Britannique.

Pour l'avant-match, Martin McGuire et Dany Dubé analysent les enjeux de ce 10e duel de la saison pour les Canadiens de Montréal, notamment le fait que Jakub Dobes soit le gardien partant en remplacement de Samuel Montembeault.

Ils discutent de l'absence de Patrik Laine, de la performance du trio Suzuki-Caufield-Slafkovsky, de la solidité défensive de Matheson-Dobson, des enjeux des unités spéciales et de l'importance de la discipline.

Écoutez l'avant-match de la rencontre opposant les Canadiens de Montréal aux Canucks de Vancouver, samedi.