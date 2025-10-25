 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Avant-match: «C'est triste pour Laine, c'est sa dernière année de contrat»

par 98.5

0:00
39:38

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 25 octobre 2025 19:34

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Avant-match: «C'est triste pour Laine, c'est sa dernière année de contrat»
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Au Rogers Arena à Vancouver, les Canadiens (6-3-0, 12 points) affrontent les Canucks (4-4-0, 8 points), samedi en fin d'après-midi en Colombie-Britannique.   

Pour l'avant-match, Martin McGuire et Dany Dubé analysent les enjeux de ce 10e duel de la saison pour les Canadiens de Montréal, notamment le fait que Jakub Dobes soit le gardien partant en remplacement de Samuel Montembeault. 

Ils discutent de l'absence de Patrik Laine, de la performance du trio Suzuki-Caufield-Slafkovsky, de la solidité défensive de Matheson-Dobson, des enjeux des unités spéciales et de l'importance de la discipline. 

Écoutez l'avant-match de la rencontre opposant les Canadiens de Montréal aux Canucks de Vancouver, samedi. 

Vous aimerez aussi

Ivan Demidov au cœur d'une campagne publicitaire d'Ashton
La commission
Ivan Demidov au cœur d'une campagne publicitaire d'Ashton
0:00
6:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Les Oilers ont gagné sur le tableau, mais ils ne nous ont pas battus» -MSL
Rattrapage
Revers de 6-5 contre les Oilers
«Les Oilers ont gagné sur le tableau, mais ils ne nous ont pas battus» -MSL
Depuis son arrivée, Matheson a doublé sa production
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Depuis son arrivée, Matheson a doublé sa production
Matthews et Knies cherchent toujours un nouvel ailier
Rattrapage
L'actualité de la LNH
Matthews et Knies cherchent toujours un nouvel ailier
Le retour de Dach et les tâches de Kapanen
Rattrapage
Canadiens-Oilers
Le retour de Dach et les tâches de Kapanen
«Nick voulait aller chercher le match» -Martin St-Louis
Rattrapage
Dix minutes intenses en fin de rencontre
«Nick voulait aller chercher le match» -Martin St-Louis
«Notre désavantage numérique a été très bon» -Jakub Dobes
Rattrapage
Victoire en prolongation
«Notre désavantage numérique a été très bon» -Jakub Dobes
L'apport des défenseurs des Canadiens et de Lane Hutson
Rattrapage
Le commentaire de Dany
L'apport des défenseurs des Canadiens et de Lane Hutson
Un gardien sème la controverse à Toronto
Rattrapage
Accrochage avec Nylander
Un gardien sème la controverse à Toronto
Jonathan Huberdeau veut plus, que jamais, être un joueur complet
Rattrapage
Flames de Calgary
Jonathan Huberdeau veut plus, que jamais, être un joueur complet
L'adaptation pas achevée de Zachary Bolduc avec le Tricolore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'adaptation pas achevée de Zachary Bolduc avec le Tricolore
«C'est rare que Kapanen n'est pas à la bonne place» -Martin St-Louis
Rattrapage
Déjà quatre buts pour Kapanen
«C'est rare que Kapanen n'est pas à la bonne place» -Martin St-Louis
«J'aime gagner et j'aime jouer pour les gars» -Jakub Dobes
Rattrapage
Il s'impose en début de saison
«J'aime gagner et j'aime jouer pour les gars» -Jakub Dobes
Les Canadiens moins engagés physiquement cette saison
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Les Canadiens moins engagés physiquement cette saison
Brad Marchand a-t-il été échangé trop tôt par les Bruins?
Rattrapage
Les nouvelles de la LNH
Brad Marchand a-t-il été échangé trop tôt par les Bruins?