 Aller au contenu
Hockey
Dobes s'impose en début de saison

«J'aime gagner et j'aime jouer pour les gars» -Jakub Dobes

par 98.5 Sports

0:00
11:41

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 20 octobre 2025 22:42

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«J'aime gagner et j'aime jouer pour les gars» -Jakub Dobes
Jakub Dobes effectue un autre arrêt face aux Sabres. / PC/Christinne Muschi

Écoutez l'après-match Canadiens-Sabres avec Martin McGuire, Dany Dubé, Jeremy Filosa et les entrevues des joueurs des Canadiens de Montréal.

Au menu:

L'analyse de Dany Dubé

Les entrevues de:

  • Jake Evans
  • Noah Dobson
  • Jakub Dobes
  • Joe Veleno

Vous aimerez aussi

«C'est une ligue compétitive, il y aura toujours de la compétition interne»
Le hockey des Canadiens
«C'est une ligue compétitive, il y aura toujours de la compétition interne»
0:00
1:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«C'est rare que Kapanen n'est pas à la bonne place» -Martin St-Louis
Rattrapage
Déjà quatre buts pour Kapanen
«C'est rare que Kapanen n'est pas à la bonne place» -Martin St-Louis
Les Canadiens moins engagés physiquement cette saison
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Les Canadiens moins engagés physiquement cette saison
Brad Marchand a-t-il été échangé trop tôt par les Bruins?
Rattrapage
Les nouvelles de la LNH
Brad Marchand a-t-il été échangé trop tôt par les Bruins?
«C'est une ligue compétitive, il y aura toujours de la compétition interne»
Rattrapage
Dobes préféré à Montembeault
«C'est une ligue compétitive, il y aura toujours de la compétition interne»
Le CH freiné par les Rangers au Centre Bell
Rattrapage
Après-match: les commentaires de Martin St-Louis
Le CH freiné par les Rangers au Centre Bell
«En deuxième période, on n’avait pas de réponse» Mike Matheson
Rattrapage
Après-match: sommaire et échos de vestiaire
«En deuxième période, on n’avait pas de réponse» Mike Matheson
Le désavantage numérique du Canadien est en panne
Rattrapage
Canadiens-Rangers: le commentaire de Dany Dubé
Le désavantage numérique du Canadien est en panne
«Ce cher Ovi, c'est comme le vin, ça vieillit très bien»
Rattrapage
Canadiens-Rangers: premier entracte
«Ce cher Ovi, c'est comme le vin, ça vieillit très bien»
«Guhle, Dach et Laine, trois abonnés de l’infirmerie»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Guhle, Dach et Laine, trois abonnés de l’infirmerie»
Suzuki et Caufield: «Complets et dangereux» -Martin St-Louis
Rattrapage
Un duo le «fun à voir»
Suzuki et Caufield: «Complets et dangereux» -Martin St-Louis
«Cole est en feu: on doit juste lui donner la rondelle» -Mike Matheson
Rattrapage
5 buts pour Caufield en 5 matchs
«Cole est en feu: on doit juste lui donner la rondelle» -Mike Matheson
Le rapport qualité-prix des attaquants les mieux payés
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Le rapport qualité-prix des attaquants les mieux payés
«On est dans un processus» -Jonathan Marchesseault
Rattrapage
L'identité des Predators
«On est dans un processus» -Jonathan Marchesseault
Le chemin à suivre et comment ne pas laisser sa personnalité au vestiaire
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le chemin à suivre et comment ne pas laisser sa personnalité au vestiaire