Dobes s'impose en début de saison

Écoutez l'après-match Canadiens-Sabres avec Martin McGuire, Dany Dubé, Jeremy Filosa et les entrevues des joueurs des Canadiens de Montréal.
Au menu:
L'analyse de Dany Dubé
Les entrevues de:
- Jake Evans
- Noah Dobson
- Jakub Dobes
- Joe Veleno
