Récidivistes aux antécédents judiciaires violents

«Ce serait à l'accusé de prouver qu'il est digne de retourner en liberté»

par 98.5

0:00
5:53

Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 octobre 2025 08:59

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le premier ministre du Canada, Mark Carney, souhaite rendre plus difficile la remise en liberté sous caution des récidivistes. / Chokniti / Adobe Stock

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, souhaite rendre plus difficile la remise en liberté sous caution des récidivistes. 

Écoutez Nicole Gibeault, juge à la retraite, se pencher, sur ce projet de loi du gouvernement fédéral, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Je pense qu'il répond à la population qui en a ras le bol de voir qu'on remet peut-être trop en liberté des récidivistes aux antécédents judiciaires importants et violents, malgré certains criminalistes qui disent que c'est pas vrai. Alors, si le projet de loi passe, le juge va devoir prendre en considération les dix dernières années. Et c'est l'accusé qui devra prouver au tribunal qu'il est digne de retourner en liberté. Donc c'est les mêmes critères, mais à l'envers.»

Nicole Gibeault

