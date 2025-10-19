Récidivistes aux antécédents judiciaires violents

«Je pense qu'il répond à la population qui en a ras le bol de voir qu'on remet peut-être trop en liberté des récidivistes aux antécédents judiciaires importants et violents, malgré certains criminalistes qui disent que c'est pas vrai. Alors, si le projet de loi passe, le juge va devoir prendre en considération les dix dernières années. Et c'est l'accusé qui devra prouver au tribunal qu'il est digne de retourner en liberté. Donc c'est les mêmes critères, mais à l'envers.»