Politique provinciale
Le référendum de 1995 après 30 ans

«C'est difficile de revendiquer notre culture au sein d'une masse anglophone»

par 98.5

Signé Lévesque

le 19 octobre 2025 08:42

Frédéric Bérard
Denis Lévesque
«C'est difficile de revendiquer notre culture au sein d'une masse anglophone»
Le référendum de 1995 a maintenant 30 ans. / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Le référendum de 1995 a maintenant 30 ans. Si le camp du NON l’avait emporté à l'époque, les jeunes de 2025 semblent emportés par un vent de souveraineté. 

Écoutez Alexandrine Beauvais-Lamoureux, étudiante et entrepreneure en faveur de l’indépendance du Québec, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Selon moi, il y a autant de raisons de faire l'indépendance qu'il y a d'indépendantistes. Chaque personne peut avoir son moteur d'engagement à titre personnel. Moi, c'est vraiment pour des raisons économiques d'une part, mais aussi socioculturelles. J'ai l'impression que la culture québécoise est unique et distincte en Amérique du Nord et que c'est difficile de la protéger et de la revendiquer au sein d'une masse anglophone qui finit par tenter de nous assimiler.»

Alexandrine Beauvais-Lamoureux

Écoutez également Frédéric Bérard se joindre à la discussion.

