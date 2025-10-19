Le référendum de 1995 après 30 ans

Le référendum de 1995 a maintenant 30 ans. Si le camp du NON l’avait emporté à l'époque, les jeunes de 2025 semblent emportés par un vent de souveraineté.

Écoutez Alexandrine Beauvais-Lamoureux, étudiante et entrepreneure en faveur de l’indépendance du Québec, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.