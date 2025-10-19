 Aller au contenu
Économie
Chronique économique

Consommation rapide et excessive chez les jeunes : une intervention nécessaire?

par 98.5

0:00
8:43

Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 octobre 2025 08:42

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Consommation rapide et excessive chez les jeunes : une intervention nécessaire?
La consommation rapide et excessive touche de plus en plus de jeunes qui ont accès à de nombreux produits à faible coût et de piètre qualité venant de l'étranger. / Katarzyna Ledwoń / Adobe

La consommation rapide et excessive touche de plus en plus de jeunes qui ont accès à de nombreux produits à faible coût et de piètre qualité venant de l'étranger. Faut-il intervenir?

Écoutez la chroniqueuse économique Isabelle Thibeault se pencher sur la question, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Je pense qu'il faut réaliser ça, parce que, ça a une incidence sur comment on vit nos vies et où on va dans la vie. Parce que la société de consommation, avec le nombre de propositions qu'elle a, peut très bien nous amener là où on n'allait pas du tout. On est confronté à environ 11 000 messages publicitaires de toutes formes par jour.»

Isabelle Thibeault

