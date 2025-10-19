 Aller au contenu
Société
Revue de presse

Vol au Louvre : «Personne n'a été arrêté»

par 98.5

0:00
8:48

Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 octobre 2025 07:34

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Vol au Louvre : «Personne n'a été arrêté»
Un vol de bijoux est survenu au Louvre à Paris dimanche matin, ce qui a entraîné la fermeture du musée qui fait l'objet d'une enquête. / Thibault Camus | The Associated Press

Un vol de bijoux est survenu au Louvre à Paris dimanche matin, ce qui a entraîné la fermeture du musée qui fait l'objet d'une enquête. 

Écoutez Caroline Bertrand aborder le sujet dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Singée Lévesque.

«Il n'y a personne qui a été arrêté. Moi, c'est un peu ça qui m'impressionne. Il y a quand même d'importantes mesures de sécurité au Louvre. Ce qui aurait été volé, on parle de bijoux dont on ignore la valeur pour l'instant. Il faut déterminer ce qui n'est plus dans le musée. On parle de un ou plusieurs suspects.»

Caroline Bertrand

Aussi dans cette revue de presse : 

  • Marche à la mémoire de Gabie Renaud
  • La fameuse marche No Kings, pour dénoncer les politiques de l’administration Trump

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«No Kings» : «Ils refusent plusieurs choses de l'administration Trump»
Signé Lévesque
«No Kings» : «Ils refusent plusieurs choses de l'administration Trump»
0:00
9:17
Pourquoi la théorie de l'escalade est un «gros mythe» selon les experts
Signé Lévesque
Pourquoi la théorie de l'escalade est un «gros mythe» selon les experts
0:00
8:34

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Consommation rapide et excessive chez les jeunes : une intervention nécessaire?
Chronique économique
Consommation rapide et excessive chez les jeunes : une intervention nécessaire?
La chanteuse Laufey bientôt en spectacle à Laval
Chronique culturelle
La chanteuse Laufey bientôt en spectacle à Laval
«Le Canadien a été un peu tout croche» - Jean-François
Défaite 4-3 face aux Rangers
«Le Canadien a été un peu tout croche» - Jean-François
Lecornu comme premier ministre : comment se porte la politique française?
Chronique française
Lecornu comme premier ministre : comment se porte la politique française?
«No Kings» : «Ils refusent plusieurs choses de l'administration Trump»
Manifestations aux États-Unis
«No Kings» : «Ils refusent plusieurs choses de l'administration Trump»
Les découvertes musicales de la semaine
Musique
Les découvertes musicales de la semaine
«La chanson a bien traversé les époques» -Sir Pathétik
Le choix de Zachary Bolduc
«La chanson a bien traversé les époques» -Sir Pathétik
«C'est un gars qui avait beaucoup de prestige, c'est une chute tragique»
La chute du prince Andrew
«C'est un gars qui avait beaucoup de prestige, c'est une chute tragique»
Trois blessés chez les Canadiens: «Ça tombe tout d'un coup»
Hockey
Trois blessés chez les Canadiens: «Ça tombe tout d'un coup»
L'histoire méconnue de la naissance du TDAH
Québec, champion des diagnostics
L'histoire méconnue de la naissance du TDAH
À la recherche de revenus: hausse du stationnement et la «taxe minou»
Élections municipales à Québec
À la recherche de revenus: hausse du stationnement et la «taxe minou»
Pourquoi la théorie de l'escalade est un «gros mythe» selon les experts
Cannabis et dépendance
Pourquoi la théorie de l'escalade est un «gros mythe» selon les experts
Droit à l'avortement: «C'est une opération de relations publiques»
Constitution québécoise
Droit à l'avortement: «C'est une opération de relations publiques»
Les promesses brisées de la filière batterie
Tour du Québec
Les promesses brisées de la filière batterie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Signé Lévesque
En direct
Signé Lévesque
En ondes jusqu’à 11:00