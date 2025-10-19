Un vol de bijoux est survenu au Louvre à Paris dimanche matin, ce qui a entraîné la fermeture du musée qui fait l'objet d'une enquête.
Écoutez Caroline Bertrand aborder le sujet dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Singée Lévesque.
«Il n'y a personne qui a été arrêté. Moi, c'est un peu ça qui m'impressionne. Il y a quand même d'importantes mesures de sécurité au Louvre. Ce qui aurait été volé, on parle de bijoux dont on ignore la valeur pour l'instant. Il faut déterminer ce qui n'est plus dans le musée. On parle de un ou plusieurs suspects.»
