Canadiens-Rangers: le commentaire de Dany Dubé

L'avantage numérique, l’un des points forts du tricolore la saison dernière, neuvième dans la LNH avec 80,9 % d’efficacité, semble aujourd’hui en panne.

Les départs de David Savard, Christian Dvorak et Joel Armia, trois joueurs clés dans cette phase de jeu, laissent un vide évident en avantage numérique.

Jake Evans, qui assume maintenant presque toutes les mises en jeu en infériorité, ne peut à lui seul compenser les pertes structurelles.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, samedi, pendant le deuxième entracte du match Canadiens-Rangers.