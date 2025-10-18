Canadiens-Rangers: premier entracte

Alex Ovechkin continue de réécrire l’histoire : son 898ᵉ but dans la victoire des Capitals contre le Wild le rapproche dangereusement des légendes Gordie Howe (900) et Wayne Gretzky (894).

À 39 ans, « Ovi » démontre encore la même puissance et le même flair offensif, au point de susciter la question : s’arrêtera-t-il après avoir atteint le cap mythique des 900 buts?

