Élections municipales à Québec

L'actualité dans la Capitale-Nationale est dominée par la recherche de nouvelles sources de revenus par l'administration municipale et par une campagne électorale où l'opposition s'autodétruit.
Le maire sortant, Bruno Marchand, est confronté à une frustration croissante des citoyens face aux augmentations cachées.
Parmi les hausses ciblées: le stationnement et la taxe minou.
Écoutez Myriam Ségal revenir sur une entrevue avec le maire sortant de Québec, Bruno Marchand, sur les ondes du FM93.
Autres sujets abordés
- L'enjeu du tramway;
- La campagne de Sam Hamad.
«Ce qui est fatiguant là, dans l'administration municipale, je pense que c'est vrai partout. C'est toutes les petites façons d'augmenter le fardeau fiscal sans augmenter officiellement les taxes foncières.»