Élections municipales à Québec

L'actualité dans la Capitale-Nationale est dominée par la recherche de nouvelles sources de revenus par l'administration municipale et par une campagne électorale où l'opposition s'autodétruit.

Le maire sortant, Bruno Marchand, est confronté à une frustration croissante des citoyens face aux augmentations cachées.

Parmi les hausses ciblées: le stationnement et la taxe minou.

Écoutez Myriam Ségal revenir sur une entrevue avec le maire sortant de Québec, Bruno Marchand, sur les ondes du FM93.

