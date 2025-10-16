5 buts pour Caufield en 5 matchs

Les Canadiens de Montréal étaient en déficit après deux périodes de jeu et dans la dernière minute de jeu. Mais une fois encore, les hommes de Martin St-Louis ont réalisé un tour de magie pour l'emporter 3-2 en prolongation contre les Predators de Nashville.
Écoutez l'après-match avec Martin McGuire et Dany Dubé et les commentaires de Suzuki, Hutson, Carrier, Caufield et Matheson.
Au menu
L'analyse de Dany Dubé: «Je n'en reviens pas à quel point l'équipe est opportuniste. Une période a suffi pour battre l'adversaire».
Les commentaires de:
Nick Suzuki: «Dobes a fait un immense arrêt lors de l'échappée pour nous garder dans le match».
L'«arrêt» de Lane Hutson: «Ce ne fut qu'un coup de chance. Cole sait où aller et il a un lancer dangereux».
Alexandre Carrier: «(Dobes) n'est jamais sorti du jeu. Il est mobile. On est confiants».
Cole Caufield, sur l'«arrêt» de Hutson:«Il a appris ça de David Savard (rires). Nous ne sommes jamais battus».
La «stratégie», selon Mike Matheson: «Ça devient notre plan de match, les laisser marquer... C'est sûr que Cole est en feu présentement et on doit juste lui donner la rondelle».