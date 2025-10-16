L'identité des Predators

Les Predators de Nashville n'ont pas connu une bonne saison l'an dernier. Collectivement et individuellement, dans certains cas.
Écoutez Jonathan Marchesseault parler de la dernière saison des siens, d'Alexandre Carrier et de Patrick Roy, en compagnie de Martin McGuire.
Les sujets discutés
- La saison à oublier des Predators;
- Le talent d'Alexandre Carrier;
- Ses années juniors avec Patrick Roy;
- Zachary Bolduc joue bien des deux côtés de la patinoire;
- Le changement d'équipe ne garanti pas le succès.