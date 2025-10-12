 Aller au contenu
Société
Album Du haut de mes 60 ans

Anxiété : «L'enregistrement de cet album-là a été plus compliqué que prévu»

par 98.5

0:00
6:24

Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 octobre 2025 10:36

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Anxiété : «L'enregistrement de cet album-là a été plus compliqué que prévu»
Denis Lévesque / Cogeco Média

Le chanteur Mario Pelchat a récemment dévoilé un 21e album qui s'intitule Du haut de mes 60 ans

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de l'anxiété qu'a traversée le chanteur lors de la réalisation de cet album, dimanche, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque. 

«L'enregistrement de cet album-là a été plus compliqué que prévu. Il n'avait jamais vécu quelque chose comme ça, parce que, lorsqu'il fallait enregistrer les chansons, il se demandait : est-ce que je vais arriver à chanter?»

Stéphane Leclair

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La rétention des médecins en Outaouais menacée par une stratégie d’Ottawa
Signé Lévesque
La rétention des médecins en Outaouais menacée par une stratégie d’Ottawa
0:00
8:01
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Signé Lévesque
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
0:00
7:40

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Pouls du tourisme dans le Travel Market Report
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Voyages aux États-Unis : quel est le point de vue des Canadiens?
Chronique société
Voyages aux États-Unis : quel est le point de vue des Canadiens?
Le film Ma belle-mère est une sorcière est présentement au cinéma
Chronique culturelle
Le film Ma belle-mère est une sorcière est présentement au cinéma
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
3-2 face aux Blackhawks
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
Fusillades et meurtres : «Des mineurs sont beaucoup plus impliqués»
Milieux criminels
Fusillades et meurtres : «Des mineurs sont beaucoup plus impliqués»
«C'est de la discrimination claire et nette» -Frédéric Bérard
Disparités entre parents adoptants et biologiques
«C'est de la discrimination claire et nette» -Frédéric Bérard
La rétention des médecins en Outaouais menacée par une stratégie d’Ottawa
Actualité des régions
La rétention des médecins en Outaouais menacée par une stratégie d’Ottawa
«Gare à ceux qui pensent qu'ils s'en sont sauvés, ce n'est pas le cas»
Avancées ADN pour résoudre des crimes anciens
«Gare à ceux qui pensent qu'ils s'en sont sauvés, ce n'est pas le cas»
Prix élevé de l'épicerie : les diètes spécialisées en perte de vitesse
Chronique économique
Prix élevé de l'épicerie : les diètes spécialisées en perte de vitesse
L'actrice Diane Keaton décède à l'âge de 79 ans
Chronique culturelle
L'actrice Diane Keaton décède à l'âge de 79 ans
Une deuxième victoire en trois matchs pour les Canadiens
3-2 face aux Blackhawks
Une deuxième victoire en trois matchs pour les Canadiens
La Mission de l’Esprit-Saint : une secte toujours en activité au Québec
Mariage de jeunes filles et éducation non conforme
La Mission de l’Esprit-Saint : une secte toujours en activité au Québec
Libération des otages : «Trump est considéré comme un héros par ces familles»
Revue de presse
Libération des otages : «Trump est considéré comme un héros par ces familles»
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Accord de cessez-le-feu sous pression de Trump
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00