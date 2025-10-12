3-2 face aux Blackhawks

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match contre les Blackhawks par la marque de 3-2, samedi soir à Chicago.
Écoutez Martin McGuire brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, à l'émission Singé Lévesque.
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là. Il arrivait tout le temps quelque chose : une erreur, une rondelle déviée, une mauvaise gestion du territoire. Hier, ils ont été capables d'emballer deux points, puis partir avec ça, puis rentrer à la maison pour une journée de congé. Je pense que ça souligne une maturité dans cette équipe-là. Il y a un sens commun et ça ne panique plus. Ils ont de bons joueurs qui exécutent de la bonne façon.»