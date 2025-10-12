Milieux criminels

Les incidents impliquant des groupes criminels organisés semblent de plus en plus présents dans les médias et les jeunes de plus en plus impliqués.
Écoutez Maria Mourani, criminologue et présidente de la firme Mourani-Criminologie, brosser le portrait de la situation, dimanche au micro Denis Lévesque.
«Ce qui est particulier, ce qui saute aux yeux dans les statistiques de fusillade, tentative de meurtre, où il y a des mineurs qui sont beaucoup plus impliqués. C'est ça la différence, je vous dirais, au niveau des attaques dans les lieux publics, ce n’est pas nouveau. Dans les groupes, avant, ils ne se réglaient pas les comptes en plein jour devant tout le monde, dans des lieux publics. À partir de 2019, on a commencé à le voir même dans le crime organisé.»