Avancées ADN pour résoudre des crimes anciens

Réal Courtemanche, accusé du meurtre de Marie-Chantale Desjardins, une fillette de 10 ans tuée en 1994, a plaidé coupable de meurtre au second degré vendredi.

C'est l’avancée des techniques ADN qui avait permis aux policiers de clore ce dossier vieux de 31 ans.

Écoutez Nicole Gibeault, juge à la retraite, aborder le sujet lors de la chronique justice, dimanche au micro de Denis Lévesque.