Avancées ADN pour résoudre des crimes anciens

Réal Courtemanche, accusé du meurtre de Marie-Chantale Desjardins, une fillette de 10 ans tuée en 1994, a plaidé coupable de meurtre au second degré vendredi.
C'est l’avancée des techniques ADN qui avait permis aux policiers de clore ce dossier vieux de 31 ans.
Écoutez Nicole Gibeault, juge à la retraite, aborder le sujet lors de la chronique justice, dimanche au micro de Denis Lévesque.
«On ne donne pas de détails pour le moment, puis c'est bien parce que c'est des techniques d'enquête qu'on ne veut pas nécessairement dévoilée, mais on sait que c'est de l'avancement énorme. Puis ça arrive de plus en plus qu'on ait des crimes qui sont résolus longtemps, très longtemps. Alors, gare à ceux qui pensent qu'ils s'en sont sauvés. Ce n'est pas le cas.»