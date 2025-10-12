Chronique culturelle

«Elle a été transportée à l'hôpital par ambulance. On n'en sait pas plus sur les raisons de son décès. Elle est née à Los Angeles en 1946. C'est l'Aînée d'une famille de quatre enfants. Elle a commencé à faire du théâtre tout jeune. À l'école, elle a étudié un petit peu l'art dramatique. À l'université, elle a décidé de tout laisser ça pour aller vivre à New York, tenter sa chance sur Broadway.»