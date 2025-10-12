Mariage de jeunes filles et éducation non conforme

La Mission de l’Esprit-Saint, une secte dont l'une des pratiques est le mariage de jeunes filles, est toujours en activité, alors qu'elle compte entre 2500 et 3000 membres dans six municipalités du Québec. C'est ce que soulignait un article du journaliste Yves Boisvert paru cette semaine dans La Presse.
Écoutez Marie-Christine Bergeron, journaliste et cheffe d’antenne de Noovo Info qui s'est déjà penchée sur le sujet, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Leur Dieu, c'est Eugène Richer dit La Flèche, un ancien policier mort en 1925, qui pense que la femme peut créer l'enfant parfait en ne faisant pas de péchés. Ce n’est pas rare de voir des familles dans le mouvement avec 10, 12, 15 enfants et plus. On les garde à la maison, on leur fait l'enseignement selon les principes de la mission, on leur dit que l'école du monde c'est Satan, qu'ils ne doivent pas fréquenter des jeunes à l'extérieur du mouvement.»