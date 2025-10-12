Mariage de jeunes filles et éducation non conforme

La Mission de l’Esprit-Saint, une secte dont l'une des pratiques est le mariage de jeunes filles, est toujours en activité, alors qu'elle compte entre 2500 et 3000 membres dans six municipalités du Québec. C'est ce que soulignait un article du journaliste Yves Boisvert paru cette semaine dans La Presse.

