 Aller au contenu
Société
Mariage de jeunes filles et éducation non conforme

La Mission de l’Esprit-Saint : une secte toujours en activité au Québec

par 98.5

0:00
8:16

Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 octobre 2025 07:38

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
La Mission de l’Esprit-Saint : une secte toujours en activité au Québec
Denis Lévesque / Cogeco Média

La Mission de l’Esprit-Saint, une secte dont l'une des pratiques est le mariage de jeunes filles, est toujours en activité, alors qu'elle compte entre 2500 et 3000 membres dans six municipalités du Québec. C'est ce que soulignait un article du journaliste Yves Boisvert paru cette semaine dans La Presse.

Écoutez Marie-Christine Bergeron, journaliste et cheffe d’antenne de Noovo Info qui s'est déjà penchée sur le sujet, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Leur Dieu, c'est Eugène Richer dit La Flèche, un ancien policier mort en 1925, qui pense que la femme peut créer l'enfant parfait en ne faisant pas de péchés. Ce n’est pas rare de voir des familles dans le mouvement avec 10, 12, 15 enfants et plus. On les garde à la maison, on leur fait l'enseignement selon les principes de la mission, on leur dit que l'école du monde c'est Satan, qu'ils ne doivent pas fréquenter des jeunes à l'extérieur du mouvement.»

Marie-Christine Bergeron

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Libération des otages : «Trump est considéré comme un héros par ces familles»
Signé Lévesque
Libération des otages : «Trump est considéré comme un héros par ces familles»
0:00
7:10
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Signé Lévesque
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
0:00
9:46

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Libération des otages : «Trump est considéré comme un héros par ces familles»
Revue de presse
Libération des otages : «Trump est considéré comme un héros par ces familles»
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Accord de cessez-le-feu sous pression de Trump
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Les Canadiens affronteront les Blackhawks de Chicago
3e rencontre de la saison régulière
Les Canadiens affronteront les Blackhawks de Chicago
Quelle est l'histoire de l'Action de grâce?
Chronique historique
Quelle est l'histoire de l'Action de grâce?
«Je constate que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation»
Tensions entre Cycliste et automobilistes à Québec
«Je constate que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation»
Un 5e opus pour Beat Sexü
Chronique musicale
Un 5e opus pour Beat Sexü
«On est envahi par des gens peu formés qui abusent du système»
Accidents de camions sur les routes
«On est envahi par des gens peu formés qui abusent du système»
«Pour les parents, je suggère fortement une poursuite au civil»
Enfant de deux ans attaqué par un chien
«Pour les parents, je suggère fortement une poursuite au civil»
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
Tour du Québec
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
Réseaux sociaux
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
«Les gens veulent rentrer chez eux, mais il faut organiser une aide massive»
Cessez-le-feu
«Les gens veulent rentrer chez eux, mais il faut organiser une aide massive»
Charles Brunet : «Il se passe quelque chose avec ce gars-là» -Stéphane Leclair
Première médiatique au Gesù
Charles Brunet : «Il se passe quelque chose avec ce gars-là» -Stéphane Leclair
Trump annonce de nouveaux tarifs de 100% contre la Chine
Chronique américaine
Trump annonce de nouveaux tarifs de 100% contre la Chine
Série de championnat : les Blue Jays affronteront les Mariners
Actualité sportive
Série de championnat : les Blue Jays affronteront les Mariners
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Signé Lévesque
En direct
Signé Lévesque
En ondes jusqu’à 11:00