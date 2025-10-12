Donald Trump est considéré comme un héros par les familles des otages libérés dans le cadre de la première phase du plan de paix proposé par le président américain.
Écoutez Caroline Bertrand aborder le sujet, dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Singé Lévesque.
«Une foule rassemblée à Tel-Aviv hier. Donald Trump est vraiment considéré comme un héros par ces familles-là. Ce plan de paix est en négociation. Il y a d'autres phases qui vont suivre. Les troupes israéliennes se sont retirées de plusieurs secteurs de la bande de Gaza, ce qui a permis à des centaines de milliers de Palestiniens de revenir chez eux. Il faut comprendre qu'ils n'existent plus vraiment de chez eux, par contre. Tout a été détruit ou presque.»
Aussi dans cette revue de presse :
- Guerre commerciale: Pékin promet des représailles si les États-Unis mettent leur menace à exécution
- La Presse: des parents adoptants déplorent qu'il existe encore plusieurs iniquités entre eux et les parents biologiques
- Radio-Canada: des petites localités québécoises forcées de réduire la taille de leur conseil municipal, faute de candidats
- Élection au Cameroun : le président sortant pourrait être reconduit au pouvoir jusqu'à ses 99 ans!