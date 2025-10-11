 Aller au contenu
Tensions entre Cycliste et automobilistes à Québec

«Je constate que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 octobre 2025 10:22

Avec

Denis Lévesque
Myriam Ségal
À Québec, la tension est très grande entre les automobilistes et les cyclistes. Myriam Ségal a notamment assisté récemment à plusieurs prises de bec entre ces deux types d'usagers de la voie publique. / Adobe Stock / Jean-Luc Flémal

À Québec, la tension est très grande entre les automobilistes et les cyclistes. Myriam Ségal a notamment assisté récemment à plusieurs prises de bec entre ces deux types d'usagers de la voie publique. 

Écoutez la chroniqueuse faire état de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Ce que je constate, c'est que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation auxquelles ils doivent se soumettre. Et les automobilistes, tout ce qu'ils voient, c'est des maudits cyclistes qui leur passe dans la face, qui ne respectent pas les lumières, qui ne sont pas sur les pistes cyclables, qui ont des écouteurs, etc. Et on fait toujours des reproches aux automobilistes et jamais aux cyclistes dans les campagnes de publicité.»

Myriam Ségal

