Tensions entre Cycliste et automobilistes à Québec

À Québec, la tension est très grande entre les automobilistes et les cyclistes. Myriam Ségal a notamment assisté récemment à plusieurs prises de bec entre ces deux types d'usagers de la voie publique.
Écoutez la chroniqueuse faire état de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Ce que je constate, c'est que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation auxquelles ils doivent se soumettre. Et les automobilistes, tout ce qu'ils voient, c'est des maudits cyclistes qui leur passe dans la face, qui ne respectent pas les lumières, qui ne sont pas sur les pistes cyclables, qui ont des écouteurs, etc. Et on fait toujours des reproches aux automobilistes et jamais aux cyclistes dans les campagnes de publicité.»