Société
Revue de presse : cessez-le-feu Israël-Hamas

Palestiniens de retour chez eux : «C'est un paysage en ruine qui les attendait»

le 11 octobre 2025 07:21

Environ 200 000 Palestiniens sont retournés dans le nord du territoire, vendredi, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. / Abdel Kareem Hana / The Associated Press

Environ 200 000 Palestiniens sont retournés dans le nord du territoire, vendredi, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter lors de son bilan de l'actualité du jour, samedi, à l'émission Singé Lévesque.

«Le cessez-le-feu tient pour le moment. Il n'y a pas eu de bombardements qui ont été rapportés pendant la nuit. Beaucoup de témoignages dans les différents médias. Des Palestiniens tentent de retourner chez eux et expliquent que c'est un paysage en ruines, finalement, qui les attendait à leur retour. La quasi-totalité des infrastructures des maisons dans le nord du territoire ont été détruites par les bombardements israéliens.»

Caroline Bertrand

