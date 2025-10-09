Victoire décisive du Tricolore

Les Canadiens de Montréal ont facilement vaincu les Red Wings de Detroit au compte de 5-1, jeudi soir.
Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- «Les Canadiens ont découpé les Red Wings en zone neutre»
- «Les Red Wings ont fait des erreurs de gestion de la rondelle»
- Le trio de Kirby Dach: «Le gars qui change la donne, c'est Bolduc. Dach, il faut qu'il invite les deux autres (Bolduc et Gallagher) à souper.»
- «Patrik Laine fait des efforts. C'est bon signe.»