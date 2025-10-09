 Aller au contenu
Hockey
Victoire décisive du Tricolore

«Les Canadiens ont découpé les Red Wings en zone neutre» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

0:00
10:04

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 9 octobre 2025 22:15

Avec

Oliver Kapanen touhce la cible. / AP/Paul Sancya

Les Canadiens de Montréal ont facilement vaincu les Red Wings de Detroit au compte de 5-1, jeudi soir.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • «Les Canadiens ont découpé les Red Wings en zone neutre»
  • «Les Red Wings ont fait des erreurs de gestion de la rondelle»
  • Le trio de Kirby Dach: «Le gars qui change la donne, c'est Bolduc. Dach, il faut qu'il invite les deux autres (Bolduc et Gallagher) à souper.»
  • «Patrik Laine fait des efforts. C'est bon signe.»

