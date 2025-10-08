Le hockey des Canadiens

L'effervescence du début de la saison, Martin McGuire et Dany Dubé ont pu la sentir autour de l'équipe montréalaise à Toronto.

Les Canadiens sont restés à l'hôtel ce matin: il n'y a pas eu d'entraînement matinal sur la glace pour personne.

Martin Saint-Louis entame sa quatrième saison derrière le banc. Il commente l'enthousiasme de sa jeune équipe avant de briser la glace de la saison régulière avec le premier de 82 matchs.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, avec Martin McGuire et Dany Dubé, mercredi soir.