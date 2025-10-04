Est-ce la fin de l'ère Yzerman?

Selon Martin McGuire et Dany Dubé, l'entraîneur des Predators de Nashville, Andrew Brunette, et le directeur général des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman, font partie des figures de la LNH qui seront soumises à la plus forte pression en ce début de saison.

Écoutez le descripteur et l'analyste du hockey des Canadiens au Réseau Cogeco Média présenter les joueurs et dirigeants qui auront , selon eux, le plus de pression de performer en début de saison.